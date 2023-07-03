На Антонова-Овсеенко ревнивый петербуржец в ходе пьянки с женой несколько раз пырнул ее ножом

В Невском районе пьяное застолье супругов закончилось кровавым конфликтом. Мужчина приревновал жену к другу по переписке, после чего ударил ее ножом.

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Инцидент произошел в квартире на улице Антонова-Овсеенко под утро 3 июля. Тогда сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии забрали гражданина, который приревновал супругу к другому мужчине, сообщает «Петроград».

Шум донесся до соседей в 4 утра, поэтому на место вызвали правоохранителей. В квартире находился пьяный петербуржец, а также истекающая кровью женщина с ножевым ранением плеча и шеи.

Удалось установить, что пострадавшая переписывалась с другим мужчиной во время посиделок со своим мужем. Последнего доставили в отдел полиции, а женщину — на больничную койку.

В настоящее время детали и обстоятельства произошедшего выясняются.