Законопроект о введении штрафов за выгул опасных питомцев без поводков и намордников не поддержали

Кабмин не поддержал предложение депутатов Законодательного собрания Петербурга о ведении штрафов за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. Все дело в ранее принятых поправках.

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Депутаты Заксобарания Петербурга внесли Кабмину предложение ввести в России штрафы за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. Ответственность варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей для обычных людей, от 15 до 15 тысяч для должностных лиц и от 15 д 30 тысяч для юридических.

Но правительство не поддержало законопроект. Отказы был аргументирован тем, что 13 июня в Кодекс уже были внесены подобные поправки в области обращения с животными, которые привели к ущербу здоровью, жизни или имуществу окружающих. Дополнительная статья 8.52 также подразумевает «наказание рублем» недобросовестных хозяев.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что прокуратура Петербурга направила иск в суд для взыскания денег с хозяина собаки, покусавшей 62-летнюю женщину. Сумма ущерба — 500 тысяч рублей.