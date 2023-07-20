Хозяин агрессивной собаки может выплатить петербурженке 500 тысяч рублей

Прокуратура Петербурга направила иск в суд для взыскания денег с хозяина собаки, покусавшей 62-летнюю женщину. Сумма ущерба — 500 тысяч рублей.

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В петербургский суд поступил иск от прокуратуры. Ведомство выступило с защитой прав пожилой местной жительницы, которую покусала собака. Об этом сообщает Neva.Today.

Выяснилось, что на 62-летнюю петербурженку напал американский стаффордширский терьер. Инцидент произошел 20 мая 2023 года. Собака гуляла с хозяином, но без намордника. В итоге в один момент зверь решил вцепиться в правую руку прохожей бабушки. Женщина получила от укусов множественные травмы, а также испытала испуг и боль.

Хозяин оттащил пса, но вызвать скорую или отвезти пенсионерку в больницу не захотел. Вместо этого он поспешил скрыться. Тем не менее правоохранители нашли мужчину.

Пострадавшая также обратилась за помощью в прокуратуру. И учитывая возраст и состояние здоровья женщины, прокурор Красногвардейского района направил в суд исковое заявление о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. При удовлетворении иска, хозяин питомца должен быть выплатить петербурженке 500 тысяч рублей. Заявление находится на рассмотрении.