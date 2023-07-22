В Финском заливе пошел ко дну катер с пятью людьми на борту

В Санкт-Петербурге специалисты разбираются в обстоятельствах затопления судна с пассажирами. Катер пошел ко дну в Финском заливе.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после происшествия с катером. Инцидент произошел накануне в Финском заливе, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 21 июля, катер Карвер-41 пошел ко дну из-за затопления водой. По предварительным данным, на борту судна во время произошедшего находилось пять человек. При этом разлива нефтепродуктов не произошло.

В связи с инцидентом транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания. При наличии оснований будут приняты меры.

Ситуация находится на контроле специалистов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в водоемах Северной столицы утонули уже как минимум 17 человек за летний сезон.