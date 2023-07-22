В Финском заливе пошел ко дну катер с пятью людьми на борту
В Санкт-Петербурге специалисты разбираются в обстоятельствах затопления судна с пассажирами. Катер пошел ко дну в Финском заливе.
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после происшествия с катером. Инцидент произошел накануне в Финском заливе, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, 21 июля, катер Карвер-41 пошел ко дну из-за затопления водой. По предварительным данным, на борту судна во время произошедшего находилось пять человек. При этом разлива нефтепродуктов не произошло.
В связи с инцидентом транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания. При наличии оснований будут приняты меры.
Ситуация находится на контроле специалистов.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в водоемах Северной столицы утонули уже как минимум 17 человек за летний сезон.