В водоемах Петербурга утонул уже 17-й человек за летний сезон

В пруду Муринского парка утонула молодая женщина. Очевидцы предполагают, что погибшая могла быть пьяна.

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В Петербурге случилась очередная трагедия на воде. В Муринском парке Калининградского района утонула молодая женщина. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказали очевидцы, на берегу утонувшую ждали подруги. Они пришли вместе и предположительно, распивали алкогольные напитки.

Двое молодых людей попытались спасти тонущую в пруду женщину, но им не удалось этого сделать. Позже на место приехали полицейские.

С начала сезона это стало 17-ым случаем гибели человека на водоемах Северной столицы. Предыдущее происшествие случилось 13 июля. Тогда в Верхнем Суздальском озере утонули двое проростков 12-и 15-и лет. Дети скончались в больнице. Еще десять петербуржцев в сначала лета, к счастью, удалось спаси.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 22 июня в Неве утонул мальчик. Спасатели искали ребенка два часа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.