В Неве 22 июня утонул ребенок

В Петербурге 22 июня в Неве утонул мальчик. Спасатели искали ребенка два часа. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото: скриншот Google maps

В Северной столице в четверг, 22 июня утонул ребенок. Известно, что мальчик вместе с двумя друзьями решил искупаться в Неве. Однако выплыть он не смог. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Инцидент случился на Октябрьской набережной. Ребенка долгое время искали спасатели. Его тело обнаружили только спустя два часа.

Сотрудники следственного комитета по Петербургу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сейчас устанавливают причины, условия и обстоятельства произошедшего. Также допрашивают родственников ребенка и очевидцев трагедии.

На момент происшествия на пристани находился мужчина, который не смог спасти погибшего.