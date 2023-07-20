Британская компания проводит испытания аэромобилей

Проект летающего такси проходит испытания в Великобритании. Машина смогла разогнаться в воздухе до 70 км/ч.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Конструкторы из Великобритании собрали и испытали летающее такси. Интерес к такому виду транспорту подогревается все больше в последнее время. Поэтому около десяти организаций в мире ведут в этой отрасли ту или иную разработку.

Так, британская компания Vertical Aerospace совместно с Rolls-Royce создала проект воздушного такси VX4. Аэромобиль уже прошел несколько испытаний. Последнее из которых было проведено прямо на территории аэропорта Котсуолд. Об этом сообщает ТАСС.

Летающий транспорт развил в воздухе скорость 70 км/ч. Кроме того машина успешно взлетела и приземлилась. Примечательно, что управляли ей с земли дистанционно. Ведь только следующий этап испытаний подразумевает наличие экипажа в самом аэромобиле.

Такси имеет электродвигатель и работает от солнечных батарей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ходе Петербургского экономического форума прошло тестирование нового автомобиля на базе модели Vesta — Lada Aura. Однако транспорт завелся не с первого раза и только усилиями министра финансов Антона Силуанова.