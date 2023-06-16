В ходе Петербургского экономического форума прошло тестирование нового автомобиля на базе модели Vesta — Lada Aura. Однако транспорт завелся не с первого раза и только усилиями министра финансов Антона Силуанова. Ситуацию объяснили в «АвтоВАЗе».

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В пятницу, 16 июня, на ПМЭФ тестированием новой модели занялся и глава Сбербанка Герман Греф, который почему-то не смог завести автомобиль. Позже специалисты пояснили, что Lada Aura отказывалась заводиться, так как после тестового заезда ее оставили с включенной передачей.

Как объяснили РИА Новости в «АвтоВАЗе», после остановки транспорт оставили с включенной передачей, а затем сработала защита. Автомобиль не завелся, пока коробку передач не перевели в нейтральное положение.

Тестирование Lada Aura прошло утром 16 июня. Сначала на машине успешно прокатился министр финансов, потом протестировать авто решил и Греф. После того, как у него это не вышло, за руль снова сел Силуанов, и мотор заработал.

Напомним, что Lada Aura является моделью премиум-класса. Ее стоимость может превысить два миллиона рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что гостям ПМЭФ показали, как выглядит новая Lada X-Cross 5.