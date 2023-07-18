С начала года петербуржцы стали реже интересоваться новостройками

За первое полугодие в Петербурге сильно просел спрос на новостройки. Количество договоров долевого участия сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

В Северной столице новостройки утрачивают свою популярность. За первые шесть месяцев застройщики заключили всего 18,6 тысяч договоров долевого участия, что на 23% меньше, чем год назад, сообщает Петроград.

Продажи упали даже у таких крупных застройщиков как Setl Group, который имеет самую большую выручку — больше 56 миллиардов рублей. Но даже такой показатель сильно меньше, чем в первом полугодии 2022 года. Для сравнения, тогда суммы достигали как минимум 70 миллиардов рублей.

По мнению специалистов, резкого увеличения спроса до конца года в сегменте новостроек ждать не приходится.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городских новостройках треть квартир находятся за КАД.