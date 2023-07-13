В новостройках Северной столицы треть квартир находятся за КАД

Выяснилось, что каждый третья квартира в новых домах Петербурга находится за пределами Кольцевой автомобильной дорогой. Это связано с вниманием ключевых игроков рынка на проекты массового сегмента, дефицитом земли в городе и стоимостью участков, считают аналитики.

Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

Так, каждая третья квартира на петербургском рынке за 2023 году оказалась за пределами КАД. В общей сложности было выставлено 42 тысячи апартаментов.

Как рассказали в пресс-службе Nikoliers, доля новостроек за КАДом в этом году составила 32%. В 2021 году этот показатель достигал 9% от общего рынка в Северной столице, а в 2022 он вырос до 20%.

При этом примерно 5 тысяч из 16 тысяч новых квартир, вышедших на рынок, находятся за пределами КАД. Лидерами по такой недвижимости стали Пушкинский, Выборгский, Петродворцовый, Курортный и Калининский районы Петербурга.

Сейчас на рынке первичной недвижимости представлено примерно 42 тысячи квартир в 190 жилых комплексах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за год цена квадратного метра в новостройках города снизилась на 11 тысяч рублей.