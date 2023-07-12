За год цена квадрата в новостройках Петербурга снизилась на 11 тысяч рублей

Статистика показывает, что жилье на первичном рынке в Петербурге за 2023 год стало дешевле на 10,76%. Сейчас «квадрат» в новостройке можно приобрети почти за 229 тысяч рублей.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Рынок недвижимости Петербурга последние полгода претерпевает заметные изменения в плане стоимости объектов. Как сообщает «МК в Питере», с января 2023 года цена за один квадратный метр в новостройках Северной столицы упала на 10,76%. Сейчас «квадрат» на первичном рынке стоит в среднем 228,8 тысяч рублей.

Если сравнивать эти цены с июнем 2022 года, то разница также есть, но менее существенная. Так, цена на только возведенное жилье была дороже на 5,01%. Тогда цена квадрата была в районе 240 тысяч рублей.

Как отмечает директор агентства недвижимости Георгий Патанин, отнести статистику удешевления ко всем объектам на первичном рынке, конечно, нельзя. Но особенный спад в ценовой категории есть в премиальном сегменте, а также ожидается в строящихся объектах недвижимости.