На Петроградке землю под бизнес-центр продают за миллиард рублей

В Петроградском районе Санкт-Петербурга продают участок, предназначенный для нового бизнес-центра. В общей сложности за него просят около 1 миллиарда рублей.

Фото: Baltphoto /Вероника Овсянникова

Согласно информации, представленной на сайте Российского аукционного дома, общая площадь земельного участка у набережной Адмирала Лазарева, где возведут новый объект, составляет 6 600 «квадратов». Упомянутая территория находится недалеко от станции метро «Чкаловская», на углу Пионерской и Петергофской улиц.

Уточняется, что начальная цена лота составляет миллиард рублей. Землю передают вместе с проектом на право построить бизнес-центр общей площадью 31 тысяча квадратных метров.

Заявку можно подать до 21 июля, а торги проведут 24 июля.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у метро «Лесная» в Северной столице может вырасти новый бизнес-центр.