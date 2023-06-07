У метро «Лесная» может вырасти новый бизнес-центр

Рядом со станцией метро «Лесная» в Петербурге может возникнуть новый бизнес-центр. Здание планируют разместить на Земледельческой улице.

Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Так, план земельного участка, площадь которого составляет больше одного гектара, уже предоставил комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА). Как сообщает «МК в Питере», сейчас там располагается автопарковка.

Работы планируют начать на Земледельческой, 10В. Предполагается, что здесь возведут бизнес-центр.

Напомним, что участок с прошлого года находится во владении ПАО «Газпром». До этого землей распоряжалась ООО «Интранс».