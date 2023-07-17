После возгораний лазурные автобусы в Петербурге решили переделать

На днях в Петербурге прошло совещание с участием руководителей заводов-изготовителей пассажирских лазурных автобусов. Специалисты обсудили случаи возгорания транспорта.

Фото: Baltphoto

Встречу провели под руководством вице-губернатора города Кирилла Полякова. Главы ОАО «МАЗ», а также ООО «Волгабас» отчитались о доработках, которые будут внесены в конструкцию автобусов и исключат последующие возгорания. Учитывая безопасность пассажиров, было принято решение срочно обновить транспорт, чтобы свести существующую степень риска 0,2% из 100% к нулевой, сообщает «МК в Питере».

Так, завод-изготовители заменят в автобусах несколько основных конструктивных и технических элементов. Сначала доработают уже работающий на маршрутах подвижный состав, а также партию поставленную в город. За производственным процессом будет усилен контроль ради гарантии качества и безопасности.

ГУП «Пассажиравтотранс», в свою очередь, на время перестанет использовать 30 автобусов марки Volgabus, приобретенные в 2022 году. В настоящее время завод-изготовитель уже приступил к модификации техники. Автобусы вернут в строй после завершения работ.

Кроме того временно остановили приемку 98 автобусов Volgabus, закупленных в 2023 году. Их проверят на качество и безопасность. Другим автобусным предприятиям также дали указание усилить контроль за техническим состоянием транспорта и не выпускать автобусы с нарушениями на пути.

Полчков заметил, что по его поручению руководители заводов-производителей автобусов МАЗ и Volgabus разработают план модернизации техники и замены комплектующих. Гарантии от заводов о проведении работ, направленные на будущие поставки транспорта, уже получены.

Напомним, что на территории Северной столицы загорелись примерно 12 из пяти тысяч автобусов, — это составляет около 0,2% от общего числа.