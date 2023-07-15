Лазурные автобусы больше не будут гореть в Петербурге?

В Петербурге из 5000 автобусов в 2023 году всего у 12 в процессе эксплуатации возникли технические неполадки связанные с воспламенением. Вице-губернатор Кирилл Поляков встретился с производителями автобусов и обсудил, как предотвратить подобные инциденты вовсе.

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Как сообщает комитет по транспорту, Поляков провел встречу с руководителями компаний-производителей автобусов Volgabus и МАЗ. В ходе обсуждения он дал поручения разработать график модернизации техники и замены комплектующих.

Другим перевозчиком было поручено усилить контроль за техсостоянием автобусов, а тот транспорт, у которого есть нарекания не выпускать на улицы города.

Из закупленной в прошлом году партии 30 автобусов не были выпущены на рейсы до исправления всех возможных недочетов.