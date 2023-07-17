На Парнасе около 70 спасателей тушат полыхающий склад с полипропиленом

В Выборгском районе с утра 17 июля загорелось предприятие по производству полипропилена. В настоящее время огонь удалось локализовать. На месте работают почти 70 специалистов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Около 11 утра в понедельник на пульт диспетчера поступило сообщение, что на 2-м Верхнем переулке, дом 4, корпус 1 срочно нужна помощь специалистов МЧС. Загорелся завод полипропилена.

К моменту прибытия 67 спасателей и 15 машин огонь уже распространился на первом и втором этажах предприятия. Обстановка обгорела на площади 700 «квадратов».

Пожар удалось локализовать около 12 часов. В настоящее время спасатели продолжают работать по дополнительному номеру 1-БИС.

Сведения о пострадавших пока не поступали. Причины пожара уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пожаром на Менделеевской улице, который охватил 2,5 тысячи квадратных метров склада, заинтересовалась прокуратура.