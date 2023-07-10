Пожаром на Менделеевской улице, охватившим 2,5 тысячи «квадратов»склада, заинтересовалась прокуратура

В Калининском районе ночью 10 июля вспыхнул крупный пожар, в результате которого производственно-складское помещение выгорело на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Произошедшее заинтересовало прокуратуру.

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В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства пожара, произошедшего в производственно-складском помещении на Менделеевской улице. Проверка по факту возгорания находится на контроле прокуратуры Калининского района.

В пресс-службе надзорного органа уточнили, что в общей сложности площадь возгорания составила 2 500 квадратных метров. Точная причина произошедшего будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Напомним, что пожар на Менделеевской улице тушили по повышенному уровню, — к 5 утра он достиг второго уровня. В ходе мероприятий из опасной зоны спасатели эвакуировали семь человек.