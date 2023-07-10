На Менделеевской больше 100 спасателей с ночи тушат крупный пожар, охвативший несколько тысяч «квадратов» производственно-складского здания

В Калининском районе с 9 на 10 июля произошло возгорании на территории производственно-складского помещения. Пожар с ночи тушат по повышенному рангу. К работе привлекли больше 100 спасателей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

На пульт диспетчера сообщение об инциденте поступило около четырех утра 10 июля. Уточнялось, что полыхает здание 9 на улице Менделеевская. Почти сразу, в 04:13, пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, а уже в 05:01- номер 2.

Выяснилось, что полыхает производственно-складское здание. В результате огонь охватил 2500 квадратных метров площади. Локализовать пожар удалось только спустя несколько часов — около семи утра.

В пресс-службе МЧС по Петербургу отметили, что тушение огня осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием горючих и легковоспламеняющихся веществ, а также сильной задымленностью.

В ходе мероприятий из опасной зоны были эвакуированы семь человек. В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

На месте пожара продолжают работать 27 машин МЧС и 110 человек личного состава. Причины возгорания и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пожар на улице Салова во Фрунзенском районе 5 июля охватил 3,5 тысячи квадратных метров. Оказалось, что горит ангар с покрышками.