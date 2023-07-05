Разбушевавшийся пожар на Салова, охвативший 3,5 тысячи «квадратов», локализовали

Площадь возгорания на территории ангара с покрышками во Фрунзенском районе сначала увеличилась до 3,5 тысяч квадратных метров, а после уменьшилась до 3 тысяч. Спасателям удалось немного сбить пламя.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

В пресс-службе МЧС уточнили, что пожар на улице Салова в Петербурге удалось локализовать. В настоящее время девять машин МЧС и 41 человек личного состава продолжают тушить 3 тысячи «квадратов» площади.

Фото: Санкт-Петербург.ру

Уточняется, что на открытой территории предприятия горят готовая продукции и автомобильные шины. В 13:56 пожару присвоили повышенный, второй, номер.

Сведения о пострадавших пока не поступали. Причины возгорания уточняются. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура Фрунзенского района. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Проверка, которую проводят сотрудники МЧС, взята на контроль.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что о возгорании ангара на улице Салова стало известно около часа дня 5 июля.