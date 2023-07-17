На футбольном поле в Московском районе юного петербуржца обстреляли из пневматического пистолета

В Московском районе после посещения футбольного поля семикласснику понадобилась помощь врачей. По подростку открыли стрельбу.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 15 июля около 12 часов дня в травмпункт поликлиники самостоятельно обратился 14-летний петербуржец. У мальчика диагностировали ушибы левого плечевого сустава и грудной клетки. После оказания помощи пострадавшего в удовлетворительном состоянии отпустили.

Подросток пояснил, что 14 июля около половины девятого на футбольном поле по 5-му Предпортовому проезду в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета. Примет злоумышленников петербуржец не запомнил.

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует. Мать мальчика написала заявление в полицию. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что мигранты устроили драку со стрельбой в Кудрово.