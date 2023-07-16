В Кудрово несколько мигрантов устроили драку со стрельбой

Во Всеволожском районе несколько мужчин решили на улице выяснить отношения. Разборки закончились больничными койками для троих участников конфликта.

Фото: скриншот Google maps

Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 15 июля в полицию позвонил житель города Кудрово. Он сообщил, что услышал на улице выстрел. А потом увидел человека, истекающего кровью.

Инцидент произошел на улице Английской. На место сразу были направлены наряды правоохранителей.

Выяснилось, что шум доносился от ссоры нескольких иностранцев. На почве личных неприязненных отношений они начали драться. И один из участников конфликта применил оружие. Он четыре раза выстрелил в сторону неприятелей, а после поспешил скрыться.

В результате на скорой уехали трое мужчин. У 47-летнего мигранта был прострелен глаз. Еще у двоих братьев 23-х и 24-х лет диагностировали перелом и ушибы.

Теперь стрелка ищут. На него составлена ориентировка, которая направлена в МВД.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на детской площадке в Колпино двое неизвестных устроили стрельбу по пластиковым бутылкам. Полицейские задержали в качестве подозреваемых мужчин 34-х и 35-и лет.