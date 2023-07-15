Рейс в Турцию задержали в Петербурге более чем на 13 часов

Самолет, который должен был вылететь из Петербурга в Анталью задержали более чем на 13 часов.

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В аэропорту Пулково случилась очередная задержка в сторону Турции. Самолет, который должен был вылететь в Анталью задержался более чем на 13 часов. Об это сообщает «МК в Питере».

Известно, что вылет авиалайнера был намечен на 2:50. Но приехавшие в ночь на посадку пассажиры не смогли отправиться на отдых. Рейс откладывали несколько раз.

По информации пассажиров, самолет не мог вылететь пока не устранят техническую проблему. Предположительно неполадка крылась в топливном баке. Несколько часов путешественники провели в здании аэропорта Пулково, но после, когда надежда на вылет была близка, они провели еще около трех часов в салоне самолета.

Наконец, спустя 13 часов и 30 минут задержки воздушное судно вылетело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пулково уже больше суток задерживается рейс в Анталью из-за технических неполадок.