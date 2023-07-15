Рейс в Турцию задержали в Петербурге более чем на 13 часов
Самолет, который должен был вылететь из Петербурга в Анталью задержали более чем на 13 часов.
В аэропорту Пулково случилась очередная задержка в сторону Турции. Самолет, который должен был вылететь в Анталью задержался более чем на 13 часов. Об это сообщает «МК в Питере».
Известно, что вылет авиалайнера был намечен на 2:50. Но приехавшие в ночь на посадку пассажиры не смогли отправиться на отдых. Рейс откладывали несколько раз.
По информации пассажиров, самолет не мог вылететь пока не устранят техническую проблему. Предположительно неполадка крылась в топливном баке. Несколько часов путешественники провели в здании аэропорта Пулково, но после, когда надежда на вылет была близка, они провели еще около трех часов в салоне самолета.
Наконец, спустя 13 часов и 30 минут задержки воздушное судно вылетело.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пулково уже больше суток задерживается рейс в Анталью из-за технических неполадок.