ФАС не поддержала идею «почтового сбора»

ФАС не поддержала идею «Почты России», которая касается сборов денег с маркетплейсов. Служба посчитала, что это приведет к проблемам на рынке.

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«Почта России» выступила с инициативой взимать с товаров крупных маркетплейсов 0,5%, чтобы оказать поддержку своим отделениям, которые находятся в убытке. Но Федеральная антимонопольная служба не поддержала такую идею оператора. Об этом сообщает АБН.

Причиной неодобрения ФАС стало возможное повышение цен для покупателей в связи с исполнением инициативы, а также ограничение конкуренции на рынке. Кроме того, есть вероятность снижения доступности дистанционно приобретаемых товаров.

Также ведомство отнеслось и к предложению ввести ответственность за неуплату «почтового сбора». Оператор предлагал взыскивать пени с тех маркетплейсов, которые не хотят платить 0,5%. А также оформлять им административные штрафы и приостанавливать деятельность платформы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за скачков валюты в российских автосалонах в ближайшее время вырастут цены. Автодилеры отмечают, что к осени автомобили, закупленные по старым ценам, закончатся, а новые будут стоит на 15-20% дороже.