К осени в России вырастут цены на новые автомобили

Из-за скачков валюты в российских автосалонах в ближайшее время вырастут цены. Автодилеры отмечают, что к осени автомобили, закупленные по старым ценам, закончатся, а новые будут стоит на 15-20% дороже.

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К осени в российский автосалонах вырастут цены на новые автомобили. АБН сообщает, что причиной роста цен стала нестабильность валюты.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отметил, что до конца года стоимость машин может повыситься до 30% в связи со скачками валют и увеличению таможенных расходов.

Известно, что в первую очередь новые цены распространятся на машины параллельного импорта, в то время как китайские модели, ввезенные официально сильно дорожать не будут.

По слова эксперта, отечественные производители, увеличив объем производства, могут установить на авторынке стабильную ситуацию. Однако вместе с тем необходимо увеличить и параллельный импорт, а также на многое влияет стабильность курса валют.