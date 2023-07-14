Из загоревшегося жилого дома в поселке Лисий Нос спасатели вывели женщину

В пятницу днем на территории Приморского района загорелся жилой дом. Из опасной зоны эвакуировали одного человека.

Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило 14 июля в 14:47. уточнялось, что полыхает двухэтажный дом в поселке Лисий Нос. На место оперативно выехали две машины от МЧС и 10 человек личного состава.

К моменту прибытия спасателей огонь охватил 0,5 «квадрата» здания общей площадью 140 квадратных метров. Пожар удалось потушить в 15:10.

Из опасной зоны спасатели вывели одну женщину. Сведения о пострадавших в настоящий момент не поступали.

Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после квартирного пожара на Гражданском проспекте помощь врачей понадобилась трем пострадавшим.