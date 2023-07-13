После квартирного пожара на Гражданском проспекте в Петербурге пострадали три человека
В Калининском районе под утро огонь охватил жилую квартиру. После произошедшего помощь врачей понадобилась трем людям.
Около пяти утра 13 июля спасателям поступило сообщение, что Гражданском проспекте, в доме 75, горит четырехкомнатная квартира. На место оперативно отправились четыре машины от МЧС и 20 человек личного состава.
К моменту прибытия специалистов огонь охватил всю квартиру площадью 54 «квадрата». Возгорание удалось устранить только в 7 часов утра.
Известно, что на пожаре пострадали три человека, которых после направили в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи.
В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 10 июля количество спасенных и эвакуированных в ходе пожара на Греческом проспекте увеличилось до 40 человек.