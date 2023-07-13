После квартирного пожара на Гражданском проспекте в Петербурге пострадали три человека

В Калининском районе под утро огонь охватил жилую квартиру. После произошедшего помощь врачей понадобилась трем людям.

Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Около пяти утра 13 июля спасателям поступило сообщение, что Гражданском проспекте, в доме 75, горит четырехкомнатная квартира. На место оперативно отправились четыре машины от МЧС и 20 человек личного состава.

К моменту прибытия специалистов огонь охватил всю квартиру площадью 54 «квадрата». Возгорание удалось устранить только в 7 часов утра.

Известно, что на пожаре пострадали три человека, которых после направили в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 10 июля количество спасенных и эвакуированных в ходе пожара на Греческом проспекте увеличилось до 40 человек.