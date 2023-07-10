Количество спасенных и эвакуированных в ходе пожара на Греческом проспекте выросло до 40 человек
В понедельник днем на территории Центрального района Петербурга произошел крупный пожар в коммунальной квартире. Из опасной зоны вывели 30 человек, при этом спасти удалось еще 10 жильцов дома.
Огонь охватил девятикомнатную коммуналку на Греческом проспекте. Сообщение о возгорании специалисты получили в половину третьего 10 июля.
На место оперативно отправились шесть машин МЧС и 32 спасателя. К моменту их прибытия пламя охватило комнату площадью 15 «квадратов», поэтому в 14:48 пожару присвоили ранг 1-БИС.
Ликвидировать открытое горение смогли после трех часов. Полностью устранили пожар только к пяти часам дня.
В ходе тушения пожара удалось спасти 10 человек, еще 30 жильцов эвакуировали. О пострадавших после произошедшего пока не сообщалось. Причины возгорания предстоит установить специалистам.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ночью 10 июля в Калининском районе вспыхнул крупный пожар, охвативший 2,5 тысячи квадратных метров склада. Произошедшее заинтересовало прокуратуру.