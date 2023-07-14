В Петербурге пять из семи открытых за 2023 год бизнес-центров все еще остаются свободными

Суммарный объем пустующих площадок в бизнес-центрах Северной столицы по итогам первого полугодия составил 10,5% от всего рынка. Зачастую арендаторы сначала изучают место, которое планируют снять, и только после этого принимают решение относительно заключения контракта.

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В общей сложности за текущий год на территории Петербурга было сдано семь новых бизнес-центров, из которых пять до сих пор остаются вакантными. При этом два здания используются арендаторами только частично, сообщает Neva.Today.

Уточняется, что до сих пор нет ни одного предварительного договора аренды в оставшихся пяти объектах. По плану их нужно сдать до конца года.

Так, дело в том, что распространенная и рабочая прежде на офисном рынке схема, по которой собственник бизнес-центра заключал контракты с будущими арендаторами на этапе застройки, больше не работает. Отмечается, что сейчас арендаторы сначала лично оценивают готовый объект, после чего принимают решение о сделке.

По итогам полугода суммарный объем свободных площадей в петербургских бизнес-центрах составил 436 тысяч квадратных метров, или 10,5% от всего рынка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на российском рынке коммерческой недвижимости зафиксировали позитивную динамику.