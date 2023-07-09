На российском рынке коммерческой недвижимости наблюдается позитивная динамика

На фоне стабилизации покупательского трафика рынок коммерческой недвижимости в России начал восстанавливаться, даже несмотря на достаточно много свободного места в крупных объектах.

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В настоящее время на рынке стрит-ритейла главный спрос сконцентрировался на небольших помещениях, которые находятся в достаточно популярных локациях. Именно их стоимость показывает тренд на увеличение, сообщает АБН.

Уточняется, что востребованность офисов сейчас сильно выше, чем в прошлом году, ярче такая тенденция проявляется, когда речь идет о покупке, а не об аренде «квадратов».

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев отметил, что показатель Mall Index, который характеризует количество посетителей на одну тысячу квадратных метров торговых площадей, в Санкт-Петербурге на неделе с 26 июня по 2 июля оказался соспоставим с аналогичным периодом прошлого календарного года. При этом разрыв с докризисным 2019 годом составил 25%.

Уточняется, что активность потребителей при этом начала возрастать. А вот вакантность помещений, по подсчетам специалистов, в сравнении с концом 2022 года чуть-чуть снизилась. Предполагается, что к концу году в Северной столице она может уменьшиться с 9,1% до 6%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году объем инвестиций в коммерческую недвижимость, расположенную на территории Северной столицы, может дорасти до 10-летнего максимума.