В текущем году объем инвестиций в коммерческую недвижимость, расположенную на территории Санкт-Петербурга, может дорасти до 10-летнего максимума. Так, за полгода зафиксированные цифры уже превзошли показатели 2022 года.

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С января инвестиции в коммерческие активы составили 606 миллионов долларов, что на 90 миллионов больше, чем за весь прошлый год, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании Nikoliers.

Отмечается, что, как правило, инвесторы вкладываются в офисы, а также в гостиницы и торговую недвижимость. По мнению специалистов, результаты 2023 года могут стать рекордными за последние 10 лет.

Напомним, что прежний максимум фиксировался в 2019 году, когда объем транзакций достиг 908 миллионов рублей.