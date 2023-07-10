После серьезного пожара в девятикомнатной коммуналке на Греческом проспекте спасли двух человек

В центре Петербурга несколько десятков спасателей тушат крупный пожар, охвативший коммунальную квартиру. Из опасной зоны эвакуировали людей. В результате произошедшего удалось спасти двух человек.

Фото: скриншот Google maps

Около половины третьего 10 июля на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на Греческом проспекте. Оказалось, что огонь охватил девятикомнатную коммунальную квартиру. Из дома экстренно начали выводить жильцов.

Спустя некоторое время пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, но уже в 15:14 пламя удалось локализовать, специалисты ликвидировали открытое горение.

В квартире полностью выгорела комната площадью 15 квадратных метров. В результате пожара удалось спати двух человек, еще четыре были эвакуированы.

С огнем боролись шесть единиц техники от МЧС и 32 человека личного состава. Причины возгорания выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что крупным пожаром на Менделеевской улице, который охватил 2,5 тысячи «квадратов» склада, заинтересовались в прокуратуре. Возгорание произошло в ночь на 10 июля.