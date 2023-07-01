Во дворе дома на Наставников иномарка сбила трехлетнего малыша

Накануне в Красногвардейском районе после прогулки помощь врачей понадобилась трехлетнему мальчику, угодившему под машину. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 30 июня около половины шестого мужчина и его маленький сынишка находились в одном из дворов на проспекте Наставников. В какой-то момент они решили перейти дорогу, малыш немного отошел от папы и оказался на проезжей части, где его задела Skoda Kodiaq под управлением 47-летнего неработающего петербуржца.

В результате ребенок с различными травами был забран бригадой скорой помощи. Пострадавший находился в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что автомобилист, сбивший мальчика, за последние пару лет привлекался к административной ответственности восемь раз. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал в Колпинском районе задержали водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП. Автомобилист сбил двух молодых людей, один из которых скончался от полученных травм.