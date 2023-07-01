Водителя, сбежавшего с места смертельного ДТП и бросившего машину в Колпино, задержали

В Колпинском районе Петербурга автомобилист сбил двух молодых людей, в результате чего один из них скончался, а второго госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель же, выскочив из машины, с места происшествия сбежал, но вскоре был задержан правоохранителями.

Фото: Unsaplsh

Инцидент произошел около одиннадцати часов ночи 30 июня. Тогда двое пешеходов на Пролетарской улице решили перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Вдруг, откуда ни возьмись вылетела Mazda, которая сшибла молодых людей. В результате инцидента 22 — летний пешеход скончался сразу же от полученных травм, а 19 — летнего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО.

Затем иномарка врезалась в стоящий неподалеку «Ford Focus». Водитель вылез из своей машины и покинул место ДТП. Его задержали спустя 40 минут на той же Пролетарской улице. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения.

Задержанного доставили в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Выборгском шоссе автомобилист насмерть сбил ребенка, после чего покинул место происшествия.