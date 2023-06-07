На Выборгском шоссе автомобилист насмерть сбил ребенка и сбежал

В Выборгском районе врачи не смогли спасти школьника, попавшего в ДТП поздно вечером 6 июня. В настоящее время водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе, разыскивают.

Фото: Unsaplsh

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел на Выборгском шоссе около половины одиннадцатого вечера. Тогда ученик четвертого класса переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, как вдруг со стороны улицы Хошимина появился черный автомобиль (предположительно ВАЗ), сбивший мальчика с ног. После произошедшего водитель с места происшествия скрылся, проехав в сторону проспекта Луначарского.

Юного петербуржца доставили к врачам в состоянии клинической смерти с открытой черепно-мозговой травмой, переломом бедренной кости и травмой живота. Спасти жизнь ребенку не удалось.

В настоящее время злоумышленник разыскивается. Проводится расследование.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на проспекте Маршала Жукова утром 7 июня произошло ДТП с такси. В результате погиб пассажир транспортного средства.