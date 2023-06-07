Водитель раздавленного на Маршала Жукова такси, в котором погиб пассажир, мог быть пьян

Рано утром на проспекте Маршала Жукова произошло смертельное ДТП с участием такси. В автомобиле погиб пассажир, а сам водитель оказался на больничной койке. Предполагается, что последний был под воздействием алкоголя.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Смертельную аварию заметили вблизи Автовского путепровода. По словам очевидцев, такси на скорости влетело в спецтехнику. От сильного удара машину раздавило. В результате ДТП пассажир скончался на месте, а водителя госпитализировали с тяжелыми травмами, но живого.

По словам дорожных рабочих, которые видели момент столкновения собственными глазами, автовышку было трудно не заметить, так как на дороге почти не проезжало автомобилей. Как сообщает 78.ru со ссылкой на слова специалистов, таксист мог быть в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проверку проведут правоохранители.

Напомним, что проблемой безопасности пассажиров при поездках на такси озаботились на федеральном уровне. Так, до сентября регионы должны принять закон, согласно которому будет установлена деятельность таксопарков и агрегаторов такси. В Петербурге соответствующий документ проходит процедуру принятия на уровне Заксобрания.

Известно, что новый закон позволит поднять качество перевозок при помощи такси на новый уровень. В городе появится единая информационная система, в которой разместят все данные о водителях, авто, перевозчиках и службах заказа. Главной целью нововведения является изгнание «бомбил», неквалифицированных водителей с судимостями по тяжким статьям. Также в систему включат сведения о прохождении предрейсовых медосмотров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после массового ДТП на Софийской в городские больницы доставили десять взрослых и двух детей.