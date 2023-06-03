После ДТП на Софийской в больницы Петербурга доставили десять взрослых и двух детей

В результате массового ДТП на Софийской улице во Фрунзенском районе Петербурга помощь врачей понадобилась 12 пострадавшим. Среди госпитализированных оказалось двое детей.

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Так, некоторых участников инцидента с различными травмами направили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, а также в больницу №26 и Александровскую больницу. Состояние одного из пострадавших оценили как крайне тяжелое сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комитета по здравоохранению Петербурга.

Уточняется, что еще четыре пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии, а пять человек – в состоянии средней степени тяжести. За жизнь пациентов продолжают бороться врачи.

Также известно, что среди пострадавших есть шестилетний ребенок и 16-летний подросток, которых перевезли в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести.

Напомним, что массовое ДТП произошло утром 3 июня на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы. Согласно информации МЧС, в общей сложности пострадали 16 человек.