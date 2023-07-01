В новом ЖК на Грязном острове за 17 млрд рублей хотят поселить 3,8 тысяч жителей

В Кировском районе есть остров Грязный, который в перспективе может быть полностью застроен новыми многоэтажками и гостиницей. По мнению специалистов, тут могли бы поселиться около 3,8 тысяч жителей.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Проектом займется группа компаний «Страна Девелопмент», сообщает АБН. Предполагается, что новый ЖК займет участок площадью 8,6 гектар. Здесь появятся дома до 13 этажей высотой, их жилая площадь при этом составит до 70 тысяч «квадратов».

Проект также предусматривает возведение гостиницы, площадью больше 40 тысяч квадратных метров, а в середине острова разместят детский сад, школу и поликлинику.

Стоимость проекта пока оценили в 17 миллиардов рублей. Суммарно постройка может занять примерно 110 тысяч «квадратов» площади.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что недалеко от Пулковского шоссе появится новый ЖК почти за 30 млрд рублей.