Рядом с Пулковским шоссе появится новый ЖК почти за 30 млрд рублей

В Московском районе появится новый жилой квартал. В общей сложности на его возведение планируется потратить около 30 миллиардов рублей.

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Новый ЖК хотят возвести на пересечении Пулковского и Волховского шоссе. Реализацией проекта займется Девелоперская группа ПСК, сообщает Neva.Today.

Известно, что жилой квартал займет около 29 га. По плану, дома на Пулковском шоссе будут иметь не больше пять этажей. На территории появятся как жилые, так и коммерческие помещения.

Всего на строительство ЖК планируется потратить 28 миллиардов рублей. Здесь же возведут два детских сада, которые вместят в себя 220 малышей, и школу на 825 мест.

Помимо этого специалисты создадут пешеходные дрожки, детские и спортивные площадки, обустроят зеленые насаждения, а для будущих жильцов предоставят подземный паркинг на 362 автомобилей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в пригороде остановилось строительство 20% коттеджных поселков. По мнению специалистов, причина кроется в отсутствии продаж, а также в прекращении финансирования и несоответствии заявленной концепции.