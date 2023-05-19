Под Петербургом остановили строительство около 20% коттеджных поселков

Строительство пятой части коттеджных поселков временно приостановили под Петербургом.

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К середине 2023 года в Ленобласти «заморозили» возведение объектов общей площадью 780 гектаров, — это около 20% всех новых коттеджных поселков. Об этом сообщает пресс-служба Puzzle Realty.

Специалисты отмечают, что половина остановленных проектов — это частично размежеванные территории поселков, где еще не успели проложить коммуникации. При этом треть проектов осталась на стадии подготовки дорог и внутренней инженерной инфраструктуры.

По словам аналитиков, строительство временно остановили из-за отсутствия продаж, а также прекращения финансирования и несоответствия заявленной концепции. Также повлияла на сложившуюся ситуацию неудобная транспортная доступность.

Уточняется, что в коттеджных поселках, которые находятся на расстоянии не более 40 километров от Петербурга, приостановка строительства маловероятна.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Комарово планируют построить апарт-отель на 140 юнитов. Посетители заведения в перспективе смогут воспользоваться спа-центром, уличным бассейном и зонами отдыха.