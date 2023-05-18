Новый апарт-отель из нескольких корпусов появится на месте базы отдыха в Комарово

В Курортном районе появится апарт-отель, который частично захватит территорию, где сейчас расположены фундаменты демонтируемых корпусов Базы отдыха Комарово.

Фото: Pxhere

Так, строительством нового объекта из восьми корпусов в Курортном районе займется ООО «Дом отдыха Комарово». Апарт-отель возведут на улице Отдыха, 6.

Само заведение будет рассчитано на 140 юнитов и нацелено как на краткосрочное, так и на сезонное пребывание, сообщает Neva.Today.

Отмечается, что посетители апарт-отеля в перспективе смогут воспользоваться спа-центром, уличным бассейном и зонами отдыха. Предполагается, что стоимость апартаментов здесь будет начинаться от 350 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что рядом со станцией метро «Звездная» в Московском районе к 2026 году появится новый апарт-отель на 960 номеров.