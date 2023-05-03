В Московском районе построят новый апрат-отель на 960 номеров за 3,5 млрд рублей

Недалеко от станции метро «Звездная» в Московском районе Петербурга к 2026 году планируют возвести новый апарт-отель на 960 номеров. В общей сложности для реализации строительства может понадобиться около 3,5 миллиардов рублей.

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Возведением объекта займется DVA Group, которая уже выкупила 1,1 гектаров земли на Московском шоссе, недалеко от метро «Звездная». Об этом сообщает «Петроград».

Отмечается, что комплекс будет состоять из четырех корпусов, а общая площадь объекта составит 24 тысячи квадратных метров. Предполагается, что номера будут ориентированы на краткосрочное и долгосрочное проживание.

В эксплуатацию здание планируют ввести в 2026 году. Апарт-отель станет первым проектом DVA Group. Кроме апартаментов компания может заняться строительством жилья бизнес- и комфорт-класса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в текущем году специалисты начнут ремонт гостиницы «Октябрьская», расположенной на Лиговском проспекте. В общей сложности на эти цели могут потратить около 1 миллиарда рублей.