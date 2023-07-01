На Суздальском проспекте после ссоры с матерью петербуржец попытался скрыть ножевое ранение, но попал в реанимацию

В Калининском районе за нанесение тяжкого вреда здоровью задержали местную жительницу. Незадолго до этого женщина поссорилась с сыном, который травму отрицал. Однако спустя некоторое время мужчину все же госпитализировали с тяжелым ножевым ранением.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, конфликт произошел 30 июня в квартире на Суздальском проспекте. Около половины шестого правоохранителям позвонил очевидец, который сообщил, что его знакомому мать нанесла ножевое ранение.

Специалисты оперативно прибыли на место, но не смогли подтвердить поступившую к ним информацию, так как сам 42-летний пострадавший все отрицал и утверждал, что всего лишь произошел семейный конфликт.

Однако почти сразу мужчину забрали в больницу. У него диагностировали колото-резанное ранением живота без повреждения органов брюшной полости. В тяжелом состоянии пострадавшего поместили на отделение реанимации.

Позже из квартиры на Суздальском правоохранители вывели 58-летнюю мать петербуржца в состоянии алкогольного опьянения. После составления протокола женщину поместили в СПСЗЛ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкине девушка набросилась на мать с ножом и кухонным топором.