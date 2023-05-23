В Пушкине 20-летняя девушка набросилась на мать с ножом и кухонным топором

В Пушкинском районе девушка, разозлившаяся на мать, со всей силы ударила ее ножом и топором. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 мая около восьми утра из квартиры дома на Гусарской улице в Пушкине к правоохранителям обратилась 43-летняя местная жительница, которая пояснила, что дочь напала на нее с ножом.

Пострадавшую с ножевыми ранениями в области поясницы и головы отправили в больницу на скорой. На месте происшествия «по горячим следам» задержали 20-летнюю подозреваемую. Девушку поместили в ИВС.

У ее матери диагностировали непроникающее колото-резаное ранение поясничной области, а также рубленую рану лба. Женщину направили на хирургическое отделение.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Предполагается, что раны пострадавшей были нанесены кухонным ножом и топором.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что горожанин предстанет перед судом за удар ножом в глаз отчима.