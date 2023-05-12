За удар ножом в глаз отчима петербуржец предстанет перед судом

Принявший на грудь петербуржец настолько оказался возмущен замением в своей адрес, что решил наказать обидчика. Его обидчиком был отчим, именно он и получил удар ножом в глаз от пасынка. Теперь агрессивный мужчина ответит за свои действия в суде.

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Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение мужчине ударившего отчима в глаз кухонным ножом. Об этом сообщили в пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Следователи считают, что пьяный петербуржец, услышав замечания в своей адрес от отчима, решила решил наказать его и, схватив нож со стола, ударил мужчину в глаз.

На крики пострадавшего прибежала мать обвиняемого. Именно она вызвала сотрудников полиции. Известно, что инцидент произошел в декабре прошлого года.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ и частью 3 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Дело для рассмотрения по существу направлено в Невский районный суд Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время семейного конфликта женщина ударила своего супруга ножом в грудь в Волосово.