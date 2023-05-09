Во время семейного конфликта женщина ударила своего супруга ножом в грудь в Волосово

В Волосово вспыльчивая супруга ударила своего мужа ножом в грудь во время семейного конфликта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 8 мая, правоохранители получили информацию о том, что 31-летний житель Волосово, в состоянии средней тяжести, попал в больницу с ножевым ранением грудной клетки слева.

Оказалось, что ножом в грудь ему ударила жена.

Прибывшие на место преступления правоохранители задержали неработающую 32-летнюю местную жительницу, супругу пострадавшего. Она рассказала, что всадить нож в грудь своему мужу ее вынудила ссора между супругами.

Сотрудники полиции изъяли с места преступления нож, одежду и следы рук, а женщину задержали и отправили в изолятор временного содержания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что и выпил, и собутыльника победил: во время застолья житель Гатчинской района убил своего товарища ножом в грудь.