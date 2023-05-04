И выпил, и собутыльника победил: во время застолья житель Гатчинской района убил своего товарища ножом в грудь

Житель Гатчинского района поддался пьяному желанию победить в споре при помощи оружия и вонзил в своего собутыльника нож. Теперь победителю предстоит объяснить свои методы победы правоохранителям.

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Пьяная ссора в Гатчинском районе Петербурга закончилась смертью. Об этом сообщает ALLNW.

Известно, что застолье с «горячительными» напитками происходило ночью, 3 мая. Подозреваемого в убийстве задержали на месте преступления без особых усилий – убегать от правоохранителей мужчина не планировал. Им оказался 61-летний местный житель.

Выяснилось, что застолье омрачила внезапная ссора, в ходе которой у одного из «принявших на грудь» появилось желание вонзить оппоненту нож в эту самую грудь. Так, проигравший в неравном бою, житель Гатчинского района скончался от полученных травм на месте, не дождавшись кареты скорой помощи.