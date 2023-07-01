Ресторан у Исаакиевского собора закрыли на два месяца из-за просрочки и других грубых нарушений
В Санкт-Петербурге из-за многочисленных нарушений на время закрыли еще один известный ресторан. В этот раз речь идет о популярном у туристов и местных жителей заведении на Малой Морской улице.
В пресс-службе городского Управления Роспотребнадзора сообщили, что работу известного ресторана у Исаакиевского собора приостанавливают на 60 дней. Оказалось, что в ходе проверки специалисты нашли грубые нарушения, касающиеся сроков и вида хранения продуктов.
Решение о временном прекращении работы заведения принял Октябрьский районный суд. После внеплановой проверки Роспотребнадзор нашел в ресторане просрочку. Также на продуктах отсутствовала маркировка, некоторые готовые блюда замораживали, а потом снова подавали гостям. При этом полуфабрикаты и готовая пища хранилась вместе.
Нарушения нашли и у персонала, который не имел медицинских книжек и сведений о вакцинации.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что число отравившихся ресторанной едой после празднования выпускного в центре Северной столицы увеличилось до 95 человек.