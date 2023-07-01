Число отравившихся в ресторане Петербурга после празднования выпускного увеличилось до 95 человек

Стало известно, что количество жертв массового отравления в одном из ресторанов в центре Петербурга увеличилось до 95. Деятельность заведения приостановили как минимум на 90 суток.

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В пресс-службе городского управления Роспотребнадзора сообщили, что от некачественного предоставления услуг заведением общественного питания на банкете выпускников с 24 по 29 июня пострадали 95 человек, среди которых 76 школьников и еще 19 взрослых. Известно, что в ресторане отмечали праздник сразу несколько школ.

В результате Куйбышевский районный суд приостановил деятельность заведения на 90 суток. В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что готовы выступить в защиту пострадавших с целью компенсации материального и морального вреда.

Уточняется, что пока в инфекционных стационарах города все еще остаются на лечении пять детей и взрослый.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в ресторане, где отравились школьники, после проверки были зафиксированы грубые нарушения. В частности, здесь хранили просроченную продукцию, а работники нарушали технологию приготовления блюд и не проходили медкомиссию.