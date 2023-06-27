После массового отравления выпускников приостановили работу ресторана в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге празднование выпускного обернулось для детей, их родителей и учителей серьезным отравлением. Все пациенты отмечали мероприятие в ресторане, расположенном в центре Северной столицы. После тщательной проверки решением Роспотребнадзора заведение решили закрыть.

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В пресс-службе ведомства уточнили, что после осмотра заведения были найдены грубые санитарные нарушения. В частности, ресторан хранил просроченную продукцию, а работники нарушали технологию приготовления блюд и не проходили медкомиссию, игнорируя в том числе нужные прививки. Также в самом помещении было не очень чисто.

Известно, что заведение для празднования выбрали сразу несколько школ. В результате было выявлено 19 случаев острой кишечной инфекции. Среди пострадавших есть как сами выпускники, так и взрослые. Семь учащихся отправили в стационары, при этом у двоих из них нашли норовирус.

В результате было утилизировано 220 килограммов еды, а сам ресторан временно закрыли. Срок действия ограничения будет установлен судом. Было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице владелице ресторана вынесли приговор за смерть гостей.