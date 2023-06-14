В Петербурге вынесли приговор владелице ресторана за смерть гостей

Петербурженку, которая владела рестораном на Ломоносовском проспекте признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двоих мужчин.

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Известно, что в октябре 2018 года женщина допустила нахождение гостей, которые пришли на свадебный банкет, на крыше заведения. При этом обвиняемая не убедилась в безопасности.

Посетители облокотились на железное ограждение, в результате чего конструкции не выдержали. Двое мужчин упали с шестого этажа и погибли на месте от полученных травм.

Суд признал владелицу заведения виновной. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком 14 лет. Также подсудимую лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управленческими функциями на 2 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд в Северной столице признал 20-летнего парня виновным в поджоге военкомата в Ломоносове. По решению суда, молодой человек проведет за решеткой полтора года с принудительным наблюдением у врача-психиатра.